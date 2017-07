Criminoso é detido por populares após furtar casa no bairro Vista Linda

Bandido foi detido quando a vítima gritou ‘Pega ladrão’; comparsa fugiu deixando cair documentos

Um criminoso foi detido por populares na noite de terça-feira, 18, no bairro Vista Linda, após furtar uma residência. A abordagem aconteceu por volta das 20h30, na rua Shimonozeki, quando o pedreiro e caseiro do local gritou ‘Pega Ladrão’. Eilson Santos Silva, 21, foi preso em flagrante; seu comparsa fugiu, mas deixou cair diversos documentos em nome de Luiz Roberto da Silva Lima.

O funcionário da residência percebeu o crime por volta das 11h30 da manhã ao notar o cadeado do portão arrombado e produtos separados em um canto dentro da casa: uma bomba e um motor de piscina, além de uma máquina riscadeira, um carrinho de mão, e uma extensão.

Preocupado com o retorno dos bandidos, o caseiro saiu para comprar outro cadeado. Acompanhado do proprietário, retornou à residência e avistou dois homens saindo do local com a bomba e o motor da piscina, bem como a extensão. Já os outros objetos separados haviam sido levados no carrinho mão. O funcionário gritou ‘Pega ladrão’ e populares detiveram e agrediram Eilson. Seu comparsa, Luiz Roberto, fugiu, mas deixou cair seu documento de identidade, cartão SUS, foto 3×4 e alvará de soltura em nome de Luiz Roberto da Silva Lima. Os objetos foram apreendidos e devolvidos à vítima; o cadeado foi encaminhado para perícia.

