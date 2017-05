Cubatão e Guarujá buscam integração entre os PATs da região

Secretários das duas cidades devem convidar representantes das demais cidades da Baixada Santista para discutir a proposta

Os municípios de Cubatão e Guarujá querem integrar os Postos de Atendimento ao Trabalhador (PAT) da região da Baixada Santista. O intuito é colaborar para que os desempregados consigam uma vaga de emprego.

Na manhã de quarta-feira, 18, o secretário de Obras, Habitação e Indústria de Cubatão, Benaldo Melo e o secretário de Desenvolvimento Econômico e Portuário de Guarujá, Gilberto Benzi, deram o primeiro passo para que os Postos de Atendimento ao Trabalhador de toda a Baixada Santista compartilhem informações.

Os secretários acreditam que o compartilhamento de informações facilitará o preenchimento de vagas que, em muitos casos, ficam ociosas por falta de profissional habilitado. O secretário de Cubatão disse: “Estamos em uma Região Metropolitana e o compartilhamento das vagas entre os PATs certamente vai favorecer o seu preenchimento”.

O próximo passo é convidar representantes das outras cidades da região metropolitana para a discussão, a fim de tirar a proposta do papel.Para Gilberto Benzi, a articulação é boa para todas as cidades, uma vez que as características e a concentração de vagas em determinados setores é diferente em cada um dos municípios.

Foto: Divulgação