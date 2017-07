Cubatão oferece curso gratuito de fotografia no Parque Anilinas

Artista Julimar Gomes oferece curso de três meses; vagas serão abertas no dia 31

Do significado dos termos composição, diafragma e obturador até o aprendizado sobre velocidade, distância focal e ângulo de uma imagem, todas as técnicas da arte da fotografia serão apresentadas no curso gratuito que será realizado no Parque Anilinas, em Cubatão, neste semestre. As inscrições serão entre os dias 31 de julho e 4 de agosto, das 10 às 16 horas, na sede da Secretaria da Cultura (Casa 3 do parque).

A atividade é idealizada e ministrada por Julimar Gomes, do projeto Quanto Mais Fotografia Melhor: “É um projeto sem fins lucrativas que objetiva contribuir de modo relevante para o desenvolvimento sociocultural dos alunos, e da comunidade em que vivem, através da fotografia”, explica Julimar. O curso conta com apoio da Zoom Digital, Revela Photo Digital, Dmoura Audiovisual e Prefeitura via Secretaria da Cultura.

Interessados devem ter idade mínima de 16 anos e apresentar RG no ato da inscrição. Para o melhor aproveitamento do curso, é recomendado que o participante tenha uma câmera DSLR ou Compacta Avançada com modo Manual. Com duração de três meses, as aulas serão realizadas às terças e quintas-feiras, das 19h30 às 21h30, no próprio parque.

Foto: Acervo/Julimar Gomes