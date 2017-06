Cubatão oferece oficina para artistas, produtores e gestores culturais

Ação do governo estadual e Poiesis, com apoio da prefeitura, fomenta projetos culturais. Inscrições vão até 5 de julho

A prefeitura de Cubatão promoverá a oficina gratuita Transforme sua ideia num projeto cultural, entre os dias 10 e 19 de julho. A ação faz parte das Oficinas Culturais do Estado de São Paulo, gerida pelo governo estadual com a Poiesis – Instituto de Apoio à Cultura, à Língua e à Literatura. São 25 vagas disponíveis para artistas, produtores e gestores do segmento.

As aulas serão ministradas pela produtora cultural Juliana Luiz, na biblioteca Professor João Rangel Simões (avenida Nove de Abril, 1977, centro). As aulas acontecerão às segundas e quartas-feiras, das 19h às 21 horas. As inscrições começam nessa segunda-feira, 5, e prosseguem até 5 de julho, no próprio local.

A proposta da oficina é essencialmente prática, para que os participantes consigam estruturar seus projetos culturais no formato adequado, desde apresentações simples, para órgãos públicos, empresas e mídias, até editais e leis de incentivo.

Juliana Luiz é produtora cultural, produtora de eventos, produtora de rádio e TV e sócia-diretora da Berro Eventos Ltda. Tem dez anos de experiência em planejamento, gestão e execução de projetos artísticos e culturais. Diretora e produtora executiva do Fidifest (Fall in Dance International Festival), em Santos, já foi curadora e produtora do Festival Cubatão em Dança. Tem graduações em comércio exterior (Unimes) e direção de rádio e TV (Universidade Anhembi Morumbi).

Foto: Divulgação