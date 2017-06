Cubatão promove segundo encontro para desenvolver Plano Diretor de Turismo

Reunião ocorreu no dia 31, no Parque Novo Anilinas, com representantes do setor de Turismo

O Plano Diretor de Turismo de Cubatão está em fase inicial. Na quarta-feira, 31, representantes do setor reuniram-se no Centro de Multimídia do Parque Novo Anilinas, para o segundo ciclo de debates para desenvolver o plano. O primeiro havia ocorrido na ilha Caraguatá com os empresários das náuticas.

O segundo discutiu estratégias e ações conjuntas para a recuperação e o desenvolvimento dos segmentos turísticos (ecológico, de aventura, histórico-cultural, industrial, negócios, náutico e de base comunitária), em acordo com uma gestão sustentável. Presentes às discussões, o secretário de Turismo Mauro Haddad, o professor e turismólogo Maurício André Campina, a equipe de técnicos e alunos do Instituto Federal de Educação de São Paulo/Campus Cubatão, os professores Thiago Schulze e Ana Paula Nedochetko, além de munícipes.

A Secretaria de Turismo apresentou ações relacionadas ao planejamento das atividades de articulação, sensibilização e mobilização na formação de produtos turísticos e na monitoria e avaliação do processo de regionalização do turismo nacional (Plano Nacional de Turismo – PNT). O programa visa a criação ordenada e a consolidação de cada segmento, fortalecendo a estrutura e a produção do roteiro.

Foto: Divulgação