Cubatão recebe verba estadual de R$ 100 mil para compra de veículo

Verba do Governo do Estado deverá ser aplicada no atendimento da área da Saúde

A prefeitura de Cubatão firmou convênio com o Governo do Estado para o repasse de até R$ 100 mil que deverá ser aplicado na compra de um veículo para reforçar o atendimento na área da Saúde. O prefeito Ademário Oliveira assinou o convênio com o governador Geraldo Alckmin na terça-feira, 27.

Cubatão e Bertioga foram os únicos municípios da Região Metropolitana da Baixada Santista incluídos no 5º lote de convênios deste ano, firmado pelo Estado com 121 cidades paulistas, além de entidades.

A secretária de Saúde, Sandra Furquin informou que, possivelmente, esse recurso será investido na aquisição de um veículo para o transporte de pacientes.

Foto: Divulgação