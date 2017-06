Cubatão solicita dados da CPFL para combater ligações de energia irregulares

CPFL informará quais são os pontos de transmissão instalados no município

O prefeito de Cubatão, Ademário Oliveira, solicitou à concessionária de energia elétrica, Companhia Piratininga de Força e Luz (CPFL), a relação de todos os pontos de transmissão instalados no município. Com esses dados, a administração municipal quer adequar e regularizar locais de captação de energia instalados em áreas públicas invadidas. Também pretende identificar as instalações irregulares em calçadas e vias públicas, o que tem provocado transtornos a pedestres e elevado o risco de acidentes.

A legislação em vigor proíbe a instalação de pontos de energia elétrica em áreas públicas sem autorização. O fornecimento de força e luz pode se tornar um fator facilitador à ocupação irregular de locais públicos ou de áreas de preservação permanente.

A prefeitura espera que a CPFL forneça as informações no prazo de 15 dias para iniciar imediatamente o combate às irregularidades. A concessionária de energia elétrica também deverá informar as empresas (comunicação, telefonia) com as quais mantém contratos para o compartilhamento de sua infraestrutura, incluindo os postes.

Foto: Divulgação