Curso de Férias começa dia 9

Foto: Dirceu Mathias/PMB

Entre a terra e o oceano tem o nosso manguezal é o tema do curso de férias deste ano, promovida pela prefeitura por meio da Secretaria de Meio Ambiente. Ele ocorre de 9 a 13 de janeiro, das 9 às 13 horas e, coincidentemente, as crianças permitidas no projeto devem ter idade entre 9 e 13 anos.

São 40 vagas e as inscrições podem ser feitas no Viveiro de Plantas ‘Seo Léo’ (Rua Manoel Gajo, 1080), de 2 a 8 de janeiro. Mais infomações pelo telefone (13) 3317-4599.