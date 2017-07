Curso de férias já começou

O curso Melhor Idade, melhor bioma acontece na quinta-feira, 6, e tem 40 vagas disponíveis para alunos acima de 18 anos

Os ecossistemas locais podem ser conhecidos de uma maneira divertida e didática por meio do curso de férias, promovido pela Secretaria de Meio Ambiente de Bertioga. As atividades começaram no sábado, 1º, e seguem até 21 de julho. Quem não se inscreveu ainda pode participar, pois há vagas disponíveis.

A primeira turma, com alunos da Educação de Jovens e Adultos (EJA), da E.M. Giusfredo Santini, fez o passeio Barco Escola: no manguezal tem água, lama, vida e trama. A embarcação percorreu o Canal de Bertioga e Rio Itapanhaú. A próxima turma fará a trilha Melhor Idade, melhor bioma, na Praia de Itaguaré, na quinta-feira, 6, das 9 às 13 horas. Ainda há cerca de 40 vagas disponíveis e podem participar pessoas acima de 18 anos. A saída ocorrerá no Viveiro de Plantas Seo Leo.

Oterceiro curso,Conhecendo as praias de Bertioga, é voltado a crianças e adolescentes com idades entre 9 e 12 anos. Nas atividades, realizadas entre 10 e 14 de julho, os participantes aprenderão os diferentes aspectos naturais e sociais de cada praia da cidade. A programação inicia na segunda-feira, 10, das 9 às 16 horas. Nesta data serão explorados os conhecimentos sobre a restinga e o manguezal em Itaguaré e Guaratuba. Na terça, 11, das 9 às 13 horas, as crianças irão para Boracéia conhecer o ecossistema do jundu. Já na quarta, 12, a praia visitada será São Lourenço, onde o público aprenderá sobre o tratamento de efluentes e balneabilidade, das 9 às 13 horas. No dia 13, no mesmo horário, os alunos irão até o Indaiá para explorar o costão rochoso. Para finalizar o curso sobre as praias, na sexta-feira, 14, das 9 às 13 horas, os alunos farão uma limpeza na praia da Enseada.

O curso Matas ciliares: sob novos olhares é destinado, exclusivamente, a adolescentes entre 13 e 15 anos, e será realizado nos dias 17, 18 e 19 de julho, das 9 às 13 horas. O intuito é promover a reflexão sobre o meio ambiente. Na segunda-feira, 17, o viveiro promove palestras. Terça, 18, é dia de percorrer o rio Jaguareguava de caiaque, com apoio da Onda BGF, e na quarta, 19, será realizado um passeio no manguezal com o Barco Escola.

Nos dia 20 e 21 de julho, as atividades são para crianças de 5 a 8 anos. O tema será O milagre da polinização, em que os funcionários do viveiro mostram a importância das espécies de abelhas nativas ou indígenas para o processo de polinização, por meio do reconhecimento do local, teatro de fantoches e um passeio pelo caminho das abelhas. Essas atividades integram a agenda do Infantil VI e 1º ano do Ensino Fundamental da rede municipal de Bertioga.

As inscrições podem ser feitas no Viveiro de Plantas ‘Seo Leo’, instalado na rua Manoel Gajo, 1080, ao lado da Delegacia de Polícia, das 9 às 16 horas. É preciso apresentar uma cópia de documento de identificação, para os menores de 18 anos, e também doar uma peça de roupa, sapato ou cobertor para a Campanha do Agasalho. Mais informações pelo telefone (13) 3317-4599. Para as atividades é recomendado levar água, boné, roupas confortáveis, protetor solar e repelente.

Foto: Divulgação