Cursos do Via Rápida estão com inscrições abertas em Cubatão

As inscrições são para cuidador de idosos e eletricista instalador residencial

Estão abertas as inscrições para os cursos de cuidador de idosos e eletricista instalador residencial pelo Via Rápida Emprego, em Cubatão, sendo 30 vagas para cada curso. A previsão é de que as aulas comecem na primeira quinzena de agosto no PAT – Posto de Atendimento ao Trabalhador (rua Doutor Fernando Costa, 1096, Vila Couto). Com duração de 30 dias, os cursos acontecerão de segunda a sexta-feira, com duração de quatro horas diárias, totalizando uma carga horária total de 100 horas.

O curso de cuidador de idosos tem por objetivo capacitar o profissional para que possa atuar em clínicas, hospitais e residências. Já o de eletricista instalador residencial capacita o profissional para executar instalações elétricas residenciais em domicílios ou prédios de pequeno porte, na condição de empregado, trabalhador autônomo ou empreendedor de microempresa.

Para se inscrever, só comparecer ao PAT das 8 às 17 horas, com RG, CPF e comprovante de residência. As inscrições também podem ser feitas pelo site www.viarapida.sp.gov.br, mas é preciso comprovar os dados pessoalmente. Caso a procura ultrapasse o número de vagas, os interessados passam a fazer parte de uma lista de espera.

O Via Rápida Emprego é um programa do Governo do Estado de São Paulo, coordenado pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação (SDECTI), que oferece cursos básicos de qualificação profissional de acordo com as demandas regionais. O objetivo é capacitar gratuitamente a população que está em busca de uma oportunidade no mercado de trabalho ou que deseja ter seu próprio negócio.

Podem participar do Programa pessoas maiores de 16 anos, alfabetizadas e que residam no Estado de São Paulo. Será dada prioridade aos candidatos que estejam desempregados, com maior idade, baixa escolaridade, mulheres arrimo de família e pessoas com maiores encargos familiares.

Neste ano, mais de 80 alunos se formaram pela Via Rápida em Cubatão. Outros cursos devem chegar por aqui, mas ainda sem previsão para início, como automação industrial, instrumentação básica e manipulação de alimentos.

