Defesa Civil comunica previsão de ondas moderadas em Santos

A Defesa Civil de Santos informou a possibilidade de ondas de maré moderadas nesta terça-feira, 16, de acordo com previsão do Núcleo de Pesquisas Hidrodinâmicas da Universidade Santa Cecília (Unisanta), parceira da Prefeitura na emissão de dados oceano-meteorológicos. As ondas moderadas podem atingir alturas superiores a 2 metros na entrada do canal de navegação e 1,20 m na Baía de Santos.

Com relação ao nível do mar, não há previsão de maré elevada nos próximos dias, sendo o ápice previsto para o fim da tarde de segunda-feira, 15, às 17 horas, de 1,52 metros. A Defesa Civil e os pesquisadores da Unisanta monitoram a maré e as ondulações e, caso os fenômenos se intensifiquem, emitirão alertas.

Se a previsão for mantida, não são esperados impactos nas estruturas urbanas, nem alagamento das vias públicas, ocasionados pelo nível do mar. O quadro pode ser alterado em caso de chuva forte.

Foto: Reprodução/Internet