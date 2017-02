Deivid Silva faz excelente estreia na Austrália

Surfista Deivid Silva soma 15,87 em sua primeira bateria no campeonato do QS

Com um surfe solto e somatória de 15,87, o surfista guarujaense Deivid Silva abriu sua participação no campeonato Maitland and Port Stephens Toyota Pro, em Newcastle, na Austrália, com a liderança de sua bateria, válida pelo segundo round.

As fortes batidas de backside renderam duas notas máximas de 8,00 e 7,87. E o surfista ainda descartou outras notas altas, um 7,50 e um 7,53. A soma de seu descarte foi maior que a do segundo colocado, o australiano Jacob Willcox, que alcançou a pontuação máxima de 12,76. Ficaram para trás os americanos Cam Richards e Patrick Gudauskas. “Estou confiante e bem, vai dar certo”, disse Deivid, por whatsapp.

O Maitland and Port Stephens Toyota Pro é válido pelo WSL Qualifyng Series e vale seis mil pontos no ranking. Deivid volta para a água na quarta-feira,22, por volta das 17 horas, horário no Brasil, para disputar o terceiro round, com os surfistas Joshua Muniz, do Havaí; Tanner Gudauskas, americano; e o brasileiro Alejo Muniz. A bateria pode ser acompanhada no site www.worldsurfleague.com (basta clicar na aba do campeonato).

Foto: Reprodução Internet