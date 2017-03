Demolição irregular provoca queda de pavimento na Senador Feijó

Uma pessoa ficou ferida na demolição e foi encaminhada à UPA Central

Uma obra irregular no número 40 da Avenida Senador Feijó, em Santos, provocou, na tarde de ontem, 6, o desabamento de toda a laje do primeiro pavimento e da parede lateral direita do imóvel. O serviço estava sendo executado pela empresa Manoel Ferreira Demolições. Um de seus funcionários ficou ferido e foi encaminhado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Central.

O proprietário do imóvel foi intimado pela Coordenadoria de Inspeção de Instalações e Locais de Eventos, Desenvolvimento Tecnológico e de Segurança (Coinst), órgão da Secretaria de Infraestrutura e Edificações, a recompor o imóvel imediatamente, sob pena de multa de R$ 24,9 mil.

A medida basea-se no artigo 257 do Código de Posturas do Município (Lei 3531/68) e foi extendida a outros quatro imóveis vizinhos. Isto porque a obra, com serviços concentrados no número 40, abrangia os imóveis de nºs 38, 36, 34 e 32, do mesmo dono, que receberá outras quatro intimações.

Os serviços de demolição só podem ser realizados com autorização da Prefeitura, e nos casos específicos está proibida, pois trata-se de imóveis com nível de proteção do Condepasa (Conselho de Defesa do Patrimônio Cultural de Santos). A calçada do imóvel de número 40 foi interditada e a CET bloqueou um faixa da avenida. A Defesa Civil está elaborando o laudo do acidente.

Foto: Reprodução/Google Earth