Denúncias levam à exoneração de secretário e afastamento de funcionários em Caraguá

Wenceslau Neto, secretário de Esportes, sai do cargo em meio aos Jogos Regionais na cidade

O prefeito de Caraguatatuba Aguilar Júnior anunciou, na quarta-feira, 12, durante entrevista coletiva, a exoneração do secretário de Esportes Wenceslau de Souza Neto, mais conhecido como Lelau. A exoneração de Lelau, de acordo com o prefeito, foi necessária para dar lisura a um procedimento administrativo interno, após denúncia feita na semana passada, de supostas irregularidades na pasta.

Além do secretário, mais sete servidores, dos quais cinco comissionados e dois de carreira (concursado) foram afastados para que a averiguação seja realizada sem qualquer influência, pelo prazo de 30 dias, podendo ser prorrogados por igual período.

A apuração será feita por uma comissão disciplinar, nomeada pelo prefeito, e o processo correrá em sigilo, para preservar os envolvidos até a conclusão dos fatos. O prazo de análise do processo é de até 60 dias, porém, poderá ser feita em regime de urgência. Os envolvidos já começaram a ser ouvidos.

Durante a coletiva, o prefeito fez questão de desmentir boatos ocorridos nas mídias sociais de que a Polícia Federal estaria envolvida nas investigações, ressaltando também que o Ministério Público só será comunicado caso a denúncia seja comprovada. O prefeito reforçou que todo o procedimento interno será respeitado na íntegra, dando aos envolvidos os direitos que lhe cabem. “Quero deixar claro que, por hora, são apenas supostas irregularidades. Ninguém aqui está fazendo juízo de valor. Caso não haja comprovação das denúncias, os servidores poderão ser realocados naturalmente”.

Aguilar Júnior reconheceu e agradeceu todo trabalho desenvolvido pelo então secretário, contudo, justificou que a exoneração neste momento é imprescindível.

A exoneração ocorreu exatamente no dia de abertura dos 61º Jogos Regionais, sediados por Caraguatatuba pela oitava vez. De acordo com o prefeito, a decisão não afeta o evento, pois uma equipe técnica está preparada para atender a todos (atletas, técnicos e visitantes). O prefeito não deu detalhes sobre as denúncias e investigação, ressaltando que tudo corre em sigilo para preservar os direitos dos funcionários.

Para assumir a secretaria de Esportes, foi convidado o vereador João Silva de Paula Ferreira, o De Paula. Para adjunto da pasta, assume o servidor de carreira Edvaldo Ormindo. Além das alterações em decorrência da exoneração, Aguilar anunciou outras mudanças na administração. Na Secretaria de Governo, sai Carlos Cogo, que assume a Secretaria de Habitação, e entra José Mendes de Souza Neto, o Neto Bota. O adjunto será Leo Macedo, que já atuava como adjunto na secretaria de Gestão Administrativa, vaga que será ocupada a partir de agora pelo advogado Alan Tripac.

Defesa

Em nota de esclarecimento, Wenceslau Neto afirma que seu erro foi confiar demais e que a inveja foi o que teria causado seu afastamento. “A inveja foi meu maior adversário. Fui alertado por vários amigos nesta breve caminhada, que, por ser feliz e amar o que faço, estaria sendo atacado todos os dias”. Lelau afirmou que fez mais pelo esporte na cidade em seis meses do que nos últimos oito anos, e garante que não foi cometido crime nenhum. “A maior verdade disso tudo é ter a certeza de que ninguém cometeu nenhum crime! Não existe Polícia Federal, MP, polícia, o que existe é inveja da felicidade alheia”, conclui a nota.

Caraguatatuba

Da redação

Foto: Divulgação

