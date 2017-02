Deputado e prefeito de Guarujá pedem recursos a ministro da Saúde

Foto: Divulgação

Guarujá

O deputado federal Marcelo Squassoni (PRB) encontrou-se com o ministro da Saúde, Ricardo Barros, na terça-feira, 31, para requerer recursos para o setor da Saúde em Guarujá. O encontro também contou com a presença do prefeito Valter Suman. No encontro foram abordadas as emendas indicadas pelo deputado para o município e já empenhadas pelo Governo Federal: de um total de R$ 3,7 milhões, sendo que R$ 3 milhões são destinadas à Saúde.

O prefeito e o deputado expuseram ao ministro a atual situação financeira e as prioridades de Guarujá. Suman destacou as necessidades urgentes de reformas em unidades de Saúde e ampliações do Programa Mais Médicos e do número de ambulâncias do SAMU.

Squassoni também pediu apoio junto ao Ministério da Educação (MEC) para acelerar a instalação de uma faculdade de Medicina particular na cidade, autorizada há dois anos pelo MEC e que significaria a ampliação dos atendimentos SUS, com o apoio de médicos residentes. Ricardo Barros recebeu todas as solicitações e se comprometeu a estudar formas de atendê-las.

Em reunião prévia, o deputado detalhou a Suman as emendas, indicadas ano passado, e que já foram empenhadas pelo Governo Federal. Conforme informou, são quatro projetos avaliados em R$ 3,7 milhões e, por se tratarem de emendas impositivas, o recurso deve ser liberado dentro dos próximos meses.

As emendas na área da Saúde abrangem a construção de um Ambulatório Referência de Especialidades (ARE), no Jardim Boa Esperança, Distrito de Vicente de Carvalho. Além da construção, Squassoni garantiu ainda uma segunda emenda, no valor de R$ 632 mil, para equipar a nova unidade.

O parlamentar indicou ainda uma emenda de R$ 500 mil para garantir saneamento básico na Praia do Góes, Prainha Branca e Cachoeira. Os recursos serão repassados pela Funasa – Fundação Nacional de Saúde.

Por fim, Squassoni indicou mais uma emenda, de R$ 300 mil, para a construção de um campo de gramado sintético no Centro Esportivo Duque de Caxias, o chamado Tejereba, no Jardim Tejereba. A verba virá do Ministério dos Esportes.