Deputado João Paulo Papa estuda reuso da água no Japão

Convite para Missão Oficial foi feito pela Associação Japonesa de Santos; viagem é custeada pelo governo do Japão

O deputado federal João Paulo Papa (PSDB-SP) integra uma missão oficial da Câmara dos Deputados que faz visita ao Japão durante essa semana. O convite foi realizado pelo governo japonês, que custeou toda a viagem, e se deu por conta do trabalho realizado pelo parlamentar na Casa, com destaque para a aprovação do projeto que devolveu a titularidade da sede da Associação Japonesa de Santos aos seus legítimos donos. O projeto de lei foi aprovado em novembro do ano passado, após 22 anos de tramitação.

Durante a visita, o parlamentar tratará de temas relacionados ao saneamento e uso racional da água e, também, da relação comercial entre os dois países. “É uma honra ter recebido esse convite do Governo Japonês, que tanto nos ajudou durante o processo de aprovação do projeto da Associação Japonesa de Santos, ato de reparação histórica aguardado por mais 70 anos pela comunidade nipo-brasileira”, disse.

A missão compõe o programa “Juntos! Intercâmbio Japão, América Latina e Caribe”, que tem como objetivo aprofundar as relações entre os países e oferecer oportunidades de intercâmbio de opiniões com membros do governo e do parlamento das nações.

A iniciativa foi inspirada no discurso feito pelo primeiro ministro japonês, Shinzo Abe, durante visita a São Paulo em agosto de 2014. Naquela oportunidade, ele ressaltou a importância do estreitamento das relações do país asiático com a América do Sul e Central.

Programação

Os primeiros eventos da agenda ocorreram na noite deste domingo (12) no Brasil, manhã de segunda-feira (13) no Japão. Papa e os demais integrantes da comitiva foram recebidos por Suas Altezas Imperiais, o príncipe Akishino e a princesa Kiko. Em seguida, o grupo reuniu-se com o vice-primeiro Ministro dos Negócios Estrangeiros, Kentaro Sonoura; com o presidente da Câmara dos Representantes (equivalente ao Senado brasileiro), Tadamori Oshima e, por fim, com o vice-ministro Parlamentar, Shunsuke Takei.

“As reuniões têm como objetivo tratar das relações comerciais entre os dois países, exportações de alimentos e, também, a transferência de tecnologia em diversas áreas.

As primeiras conversas foram muito positivas, tenho convicção de que o Japão pode ser um importante parceiro no trabalho da retomada do crescimento econômico do Brasil”, afirmou o deputado, observando que, em 2018, serão celebrados os 110 anos da imigração japonesa ao Brasil. “Também debatemos uma agenda de eventos relacionadas a essa simbólica data”.

Durante os encontros, o parlamentar destacou a importância da participação de empresas nipônicas em ações que resultem na transferência de tecnologia para o setor de redução de perdas de água – Papa preside a Subcomissão de Saneamento Ambiental da Câmara (Sanear), que trata do assunto. “Os japoneses dominam esse tema e possuem uma expertise que pode ser aproveitada de forma satisfatória no Brasil. O Japão tem os menores índices de perda de água no mundo”, lembrou o deputado.

Ainda estão previstas, durante esta semana, visita à cidade de Hiroshima; a escolas de Yokohama e Hamamatsu (cidade que possui mais de 18 mil brasileiros), ao Museu da Ciência e ao Museu Mundial da Água e um encontro com o embaixador do Brasil em Tóquio.

A comissão da Missão Oficial é composta por João Paulo Papa (PSDB-SP), Hidekazu Takayama (PSC-PR), Walter IIhoshi (PSD-SP), Marcos Montes (PSD-MG), Milton Monti (PR-SP), Keiko Ota (PSB-SP), Antônio Goulart (PSD-SP) e Jorginho Mello (PR-SC).

Foto: Divulgação