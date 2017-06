DER esnoba vereadores de Bertioga?

O vereador Carlos Ticianelli (PSDB) e seus colegas de Câmara dedicaram discursos revoltosos contra o DER, que vem, segundo os edis, ignorando os pleitos da cidade de Bertioga, tais como iluminação dos trevos, travessias em nível, duplicação de alguns trechos e até mesmo a intolerância com relação à faixa de domínio, fato não observado nas cidades vizinhas.

O líder do governo, Ticianelli, conseguiu, junto ao Executivo, uma solução paliativa para a rodoviária da Vista Linda. Abrigar temporariamente as ambulâncias e viaturas do DER, serviço 24 horas. “Hoje, os profissionais estão dormindo em contêiner e usando banheiro químico. Poderíamos dar dignidade a estes trabalhadores, eles nos ajudariam a cuidar daquele local e os moradores do entorno teriam um pouco de tranquilidade”.

Carlos Ticianelli estava revoltado porque tinha demorado dois meses para conseguir uma agenda com os “dirigentes” locais do DER, que acabou de ser remarcada para agosto. Tremenda esnobada dos burocratas.

Foto: JCN