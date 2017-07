Desafio do Dragão acontece no dia 16 em Guarujá

Desafio de corrida reunirá cerca de dois mil atletas nas praias de Pitangueiras e Guaiúba

A 2ª Etapa do Desafio do Dragão acontece no próximo dia 16, em Guarujá. A competição que envolverá cerca de dois mil corredores entre provas de 5 km e 10 km de distância. As largadas para as provas serão às 7h45, na Praça dos Expedicionários (Pitangueiras); e às 8h15 na Praia do Guaiúba (Jardim Central), respectivamente.

Organizado pela Educa Guarujá, o evento tem realização da Prefeitura de Guarujá e apoio da Record TV Litoral, e envolve as secretarias de Turismo (Setur) e de Esporte e Lazer (Seela). Os interessados podem inscrever-se até quarta-feira, 12, pelo link www.circuitoguaruja.com.br. A taxa de inscrição custa R$ 75.

Os participantes receberão um kit com uma camiseta de manga longa, um boné, numeral de identificação e um chip. O torneio oferece uma categoria específica para cadeirantes, que largarão às 7h40 da Praça dos Expedicionários, além das tradicionais divisões de gênero e faixa etária.A corrida ainda premiará os cinco melhores colocados de todas as categorias com troféus e os que conquistarem o pódio no ranking geral receberão brindes.

Os trajetos da 2ª Etapa do Desafio do Dragão serão variantes. Na prova de 10 km, por exemplo, os atletas partirão da Avenida Humberto Prieto Peres, no Guaiúba, passarão pelas praias do Tombo, Astúrias e Pitangueiras, seguindo até a Praia da Enseada. Enquanto na de 5 km, sairão da Praia de Pitangueiras rumo a Praia da Enseada pelas avenidas Marechal Deodoro da Fonseca, Miguel Estéfano e Rua Acre.

A competição conta com o suporte da Diretoria de Trânsito (Ditran) e das secretarias municipais de Cultura (Secult), Operações Urbanas (Seurb) e Defesa e Convivência Social (Sedecon). Mais informações sobre a corrida podem ser obtidas pelos telefones (13) 99601-4133 e (13) 99717-0916 ou via Facebook (www.facebook.com/circuitoguaruja).

Foto: Divulgação