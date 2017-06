Desafio do Dragão tem etapa em julho

A prova Desafio do Dragão segue com inscrições abertas até 10 julho, e poderá reunir até 2 mil competidores

A 2ª Etapa do Circuito Guarujá 10 km – Desafio do Dragão, a ser realizada em 16 de julho, poderá reunir até dois mil corredores da região, que participarão de circuitos de 5 km e 10 km de distância. O circuito terá três etapas ao longo do ano e, em cada uma delas, o corredor que finalizar a prova receberá uma medalha, representando uma parte do dragão. Se correr as três etapas, o participante completará sua mandala-dragão.

De acordo com o organizador da prova Eduardo Pereira da Silva, a largada de 10km será às 7h45 na Praça dos Expedicionários (Pitangueiras); de 5km às 8h15 na Praia do Guaiúba (Jardim Central), respectivamente. Em ambas, a chegada será na Praia da Enseada.

As inscrições custam de R$65 a R$75 e devem ser feitas até 10 julho pelos siteswww.circuitoguaruja.com.br, www.minhasinscricoes.com.br, www.runnerbrasil.com.brouwww.ticketagora.com.br. Os participantes receberão um kit exclusivo, contendo uma camiseta de manga longa, um boné, numeral de identificação e um chip.

Um dos diferenciais da prova é a acessibilidade, já que o torneio oferece uma categoria especifica para cadeirantes, além das tradicionais divisões de gênero e faixa etária. A corrida ainda premiará os cinco melhores colocados de todas as categorias com troféus. Os primeiros a cruzarem a linha de chegada também receberão brindes.Ao encerramento do evento, os desportistas poderão desfrutar de uma apresentação da Banda Municipal de Guarujá nas proximidades das linhas de chegada.

Organizado pela Educa Guarujá, o evento tem realização da prefeitura de Guarujá, por meio das secretarias de Turismo (Setur) e de Esporte e Lazer (Seela). A competição conta com apoio da Diretoria de Trânsito (Ditran) e das secretarias municipais de Cultura (Secult), Operações Urbanas (Seurb) e Defesa e Convivência Social (Sedecon). Mais informações sobre a corrida podem ser obtidas pelos telefones (13) 99601-4133 e (13) 99717-0916 ou via Facebook (www.facebook.com/circuitoguaruja).

Foto: Divulgação