Desafio Volta à Ilha de Santo Amaro de Canoas Havaianas terá 31 equipes

A praia da Aparecida, em Santos, terá um cenário mais do que especial no dia 4 de março, com a largada histórica do 14º Desafio Volta à Ilha de Santo Amaro de Canoas Havaianas. A prova com 75 km de remadas ininterruptas entre trechos de mar e de rio, terá 31 equipes, dez a mais do que 2016, número recorde no Continente.

Serão representantes de seis estados e uma do Chile e Argentina. Entre elas, as principais do Brasil, incluindo a Samu Team Brazil, com várias vitórias no exterior e recordista do percurso, com 5h52min03s, e a TriboQPira, maior vencedora na competição. Outra novidade é a participação de três times na categoria V6, participando como demonstração, sem classificação final.

Das 31, quatro serão exclusivas de mulheres, oito mistas, 20 masculinas, incluindo as três V6 e quatro da master. “Estou muito feliz por este momento histórico no nosso esporte. Todas estas 13 edições nos preocupamos em abrir um número de vagas gradativamente, pois entendemos que a cada ano se formam remadores mais experientes. Começamos com 10 equipes, depois 12, 14, 17 e no ano passado tivemos a ousaria de passar para 21”, destaca o canoísta Fábio Paiva, organizador da Volta e um dos maiores entusiastas da modalidade.

A competição tem largada e chegada na Praia da Aparecida, em Santos. Os atletas remam em sentido anti-horário toda a Ilha de Santo Amaro (onde está Guarujá), enfrentando ondulações, mar aberto e na segunda metade do percurso, o Canal de Bertioga, num trecho abrigado de rio, com a parte final no Porto, para chegar no mesmo ponto de partida.

O 14º Desafio Volta à Ilha de Santo Amaro de Canoas Havaianas tem os patrocínios de Caiaques Opium Hightec Caiaques e Canoas e Embraport. Apoios: Semes (Promifae), Prefeitura Municipal de Santos, Onbongo, FMA Notícias, 98 FM, Vit Shop, Panificadora Rainha da Barra, Capitania dos Portos, Praticagem e Corpo de Bombeiros. Organização da Canoa Brasil, com supervisão da Abracha – Associação Brasileira de Canoa Havaiana.