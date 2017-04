Desaparecido: Eduardo Ramos da Cruz não é visto há dois meses

Eduardo tem 41 anos e mora sozinho no bairro Conceiçãozinha, em Guarujá

Eduardo Ramos da Cruz, de 41 anos, está desaparecido há mais de dois meses. Ele morava sozinho no bairro Conceiçãozinha, em Guarujá. O homem está desempregado e morou alguns meses na casa do pai, Edivaldo, antes de voltar para casa. Edivaldo ficou alguns meses sem ver o filho e quando foi procurá-lo, no dia 26 de março, não o encontrou.

Vizinhos disseram que ele está desaparecido há mais de dois meses. Segundo parentes, a casa foi aberta e todos os seus objetos e móveis estavam lá. Informações devem ser enviadas para Edivaldo ou Silene pelos telefones: (13) 99762-8067 e (13) 98823-8365.

Foto: Divulgação