Descarte de entulho gera revolta de moradores

Entulho é proveniente de desassoreamento de valas do bairro Chácaras

As calçadas limpas e os quintais bem cuidados das casas da rua Roberto de Almeida, na Vista Linda, contrastam com um vizinho nada agradável, um terreno baldio ocupado por grande quantidade de lixo e sujeira, proveniente de desassoreamento de valas do bairro Chácaras, segundo a prefeitura.

Os moradores estão descontentes com tal situação e cobram providências. Segundo eles, nos dias quentes, o cheiro chega a ser insuportável e, quando chove, a lama impede que as águas pluviais escoem. Silvio Rodrigues mora no local há 25 anos e está inconformado com o abandono: “Já liguei para o Ibama, para a prefeitura e nada. Então resolvi por minha conta, colocando uma fita zebrada para impedir o acesso do caminhão, mas eles estão jogando pelo outro lado”.

A dona de casa Maria Ferreira Lima Aquino reclama do acúmulo de mosquitos: “Quando chove, alaga o terreno, a água fica parada e aparecem muitos mosquitos. Os bueiros estão entupidos e a lama invade dentro de casa”. O aposentado Januário José de Aquino Filho engrossa o coro: “É muita sujeira, tem entulho, lama e até bicho morto. Eles jogam tudo. Não pedimos por nós, mas pelas crianças, que ficam brincando aí e correm risco de ficar doentes”.

Os moradores afirmaram que o material é despejado pelo caminhão da Secretaria de Serviços Urbanos. Questionada, a prefeitura informou que se trata de “um depósito provisório”; que o problema deve ser resolvido em breve e que o local não deverá mais ser utilizado para essa finalidade.

Ainda segundo a prefeitura, o material visto no local é proveniente do bairro Chácaras, que não tem os canais (valas) limpos há bastante tempo. Foi prometido, também, que “a partir de quinta-feira, 16, a secretaria passará a utilizar outro processo para descarte do material, para que o problema não volte a acontecer”.

Foto JCN