Descida das Escadas de Santos é atração no Morro do Pacheco

Santos

A Descida das Escadas de Santos chega à 15ª edição neste fim de semana com a participação de aproximadamente 100 pilotos de diferentes nacionalidades. Pelo segundo ano consecutivo, o circuito será realizado no Morro do Pacheco. A disputa final, no domingo, 19, terá cobertura ao vivo pela Rede Globo, com transmissão para mais de 150 países.

Os espanhóis Javier Guijarro e Joan Vicente Merida estão entre os favoritos, assim como equatoriano Mario Jarrin e os brasileiros Wallace Miranda, Markolf Bertchold e Lucas Borba. Desde 2009, quando Wallace tornou-se bicampeão, um brasileiro não vence o desafio.

O circuito, estreito e íngreme, conta com 514 degraus em uma pista de 600 metros de extensão e desnível de 143 metros – equivalente a um prédio de 45 andares. O recorde da pista é do eslovaco Filip Polc, que encerrou a carreira de piloto em 2016, e concluiu o trajeto em 58’895’’.

A competição tem o patrocínio da Gelog, Integralmédica, Porto de Santos, Riachuelo, Rexona, Lorenzetti, Prodesp, Sabesp, Ecovias, Yamaha, Óleos Menu, Busca Vida com apoio do Instituto Amigos do Pacheco, prefeitura de Santos, Ministério do Esporte, Ministério dos Transportes, Governo do Estado de São Paulo. A idealização e organização é da CBTM – Confederação Brasileira de Mountain Bike.

Programação

18 de fevereiro

10h – Início dos treinos

12h – Pista fechada (almoço)

13h – Pista liberada

15h30 – Término do Treino Livre

16h – Qualify/ prova de categorias.

18h30 – Premiação das categorias

19 de fevereiro

9h – Treino livre (10 melhores tempos masculinos), opcional

10h – Semifinal masculina (10) – final feminina (5)

11h – Final Masculina (5)

11h15 – Premiação