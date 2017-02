Desfiles das escolas de samba em Santos começam nesta sexta

Ingressos para os desfiles, realizados na Passarela Dráusio da Cruz, são vendidos na bilheteria do Teatro Brás Cubas

Os desfiles das escolas de samba de Santos começam nesta sexta-feira, 17, com a apresentação do Grupo Especial. O Carnaval das escolas de samba foi antecipado em uma semana antes do tradicional, por solicitação da Liga das Escolas de Samba da cidade.

As escolas do Grupo Especial e Grupo de Acesso desfilam na sexta-feira, 17, e sábado, 18. Já as do Grupo 1, no domingo, 19.

Os desfiles acontecem na Passarela Dráusio da Cruz (avenida Afonso Schmidt, s/nº, Zona Noroeste).

Os ingressos podem ser adquiridos a R$ 10, ou ainda, por R$ 5 para quem doar um quilo de alimento não perecível, exceto sal e açúcar. Eles são vendidos na Bilheteria do Teatro Brás Cubas, localizado na avenida Pinheiro Machado, 48, na Vila Mathias. O número de ingressos está limitado a sete mil. Cada pessoa pode adquirir até quatro ingressos.

Confira a ordem dos desfiles:

* Sexta-feira – Grupo de Acesso

Unidos da Zona Noroeste

Real Mocidade Santista

Grupo Especial

Sangue Jovem

União Imperial

Brasil

X-9

* Sábado – Grupo de Acesso

Bandeirantes do Saboó

Mocidade Dependente do Samba

Grupo Especial

Vila Mathias

Mocidade Independente de Padre Paulo

Unidos dos Morros

Mocidade Amazonense

* Domingo – Grupo 1

Dragões do Castelo

Império da Vila

Mãos Entrelaçadas

Unidos da Baixada

Imperatriz Alvinegra

Santos

Foto: Anderson Bianchi/GESP