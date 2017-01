Detentas comemoram Réveillon com festa dentro de presídio em Recife

Foto: Reprodução/Internet

Um vídeo de uma festa entre detentas da Colônia Penal Feminina do Recife está circulando pelas redes sociais desde o domingo, 8. Nas imagens elas aparecerem escutando música, ingerindo bebida alcoólica e usando drogas, como maconha e cocaína.

A pessoa que filma descreve um grupo de mulheres como ‘Bonde do Prato’, por possivelmente estarem usando cocaína. Elas também tiram selfies com celulares.

De acordo com o Sindicato dos Agentes Penitenciários de Pernambuco (Sindasp-PE), as imagens são do dia 31 de dezembro, quando as presidiárias comemoravam o Réveillon.