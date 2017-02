Detran autua 14 motoristas durante blitze em Bertioga

Blitze de fiscalização da Lei Seca foram realizadas entre a noite de sexta, 10, e a madrugada de sábado, 11.

O Programa Direção Segura, coordenado pelo Detran.SP autuou 14 pessoas em operação de fiscalização da Lei Seca realizada em Bertioga entre a noite de sexta , 10, e a madrugada de sábado, 11. A ação tem como objetivo a prevenção e redução de acidentes e mortes no trânsito causados pelo consumo de álcool combinado com direção. Durante as blitze, realizadas nas avenidas Anchieta e 19 de Maio, foram aplicados, ao todo, 158 testes do etilômetro (bafômetro).

No total, 13 condutores foram autuados por embriaguez ao volante e terão de pagar multa no valor de R$ 2.934,70 e responder a processo administrativo junto ao Detran.SP para a suspensão do direito de dirigir por 12 meses. Um condutor foi autuado por ter se recusado a realizar o teste do etilômetro e receberá as mesmas penalidades citadas acima.

Dois desses motoristas, além das penalidades acima, responderão na Justiça por crime de trânsito. Eles apresentaram índice a partir de 0,34 miligramas de álcool por litro de ar expelido no teste do etilômetro. Se condenados, poderão cumprir de seis meses a três anos de prisão, conforme prevê a Lei Seca, também conhecida como “tolerância zero”.

Ação integrada – Lançado no Carnaval de 2013, o Programa Direção Segura integra equipes do Detran.SP, das polícias Militar, Civil e Técnico-Científica. Pela Lei Seca (lei 12.760/2012), todos os motoristas flagrados em fiscalizações têm direito a ampla defesa, até que a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) seja efetivamente suspensa. Se o condutor voltar a cometer a mesma infração dentro de 12 meses, o valor da multa será dobrado.

Foto: Arquivo/JCN