Detran.SP realiza leilão de 91 veículos em Guarujá

Leilão começará a partir de quarta-feira, 15, no site do leiloeiro responsável

O Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo (Detran.SP) leiloa, entre os dias 15 e 27 de março, 91 carros e motocicletas apreendidos por infrações de trânsito em Guarujá. Do total, 46 veículos serão vendidos com direito a documentação (isto é, eles podem voltar a circular).

Os interessados devem dar lances no site do leiloeiro responsável: www.liderleiloes.com.br até o dia 24 de março. Pessoas físicas podem adquirir só veículos com direito a documentação. O pagamento deve ser feito à vista.

Após o arremate, os débitos são baixados e é necessário emitir um novo documento para o veículo. Cabe salientar, contudo, que se o valor da venda não for suficiente para cobrir as dívidas do veículo, o antigo proprietário continuará responsável por quitá-las.

Visitação aos pátios – No site do leiloeiro há fotos dos veículos disponíveis, mas, quem quiser, pode ir pessoalmente ao pátio para conferir de perto. A visitação ao pátio pode ser feita na terça-feira (14), a partir das 9h às 12h e das 14h às 16h, no Pátio Municipal de Guarujá, localizado na Avenida Santos Dumont, 70, Santo Antônio.

Desmanche – Os demais 45 veículos serão destinados a desmanche para revenda das autopeças e reciclagem. O fechamento do leilão destes veículos acontece no dia 27 de março, também na modalidade online.

Nesses casos, esses lotes só podem ser comprados por empresas do setor credenciadas pelo Detran.SP. Esses estabelecimentos precisam comprovar ter condições de efetuar todos os procedimentos necessários após o arremate, como equipamentos adequados para desmonte e descontaminação dos veículos (retirada de combustível, óleo do motor e do freio, baterias e pneus), evitando a contaminação do solo.

O número de lotes a serem leiloados está sujeito a alterações, pois os proprietários podem regularizar a situação de seus veículos e retirá-los do pátio antes da realização do evento. Mais informações no site www.detran.sp.gov.br.

Foto: Divulgação/Detran