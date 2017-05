Dia D da vacinação contra a gripe acontece neste sábado

Bertioga contará com 11 postos de vacinação espalhados pela cidade

O Dia D da Campanha Nacional de Vacinação contra a Gripe acontece neste sábado, 13. Apenas as pessoas que integram o público alvo poderão se vacinar: pessoas com mais de 60 anos, crianças de seis meses até 4 anos, 11 meses e 29 dias incompletos, trabalhadores de saúde, professores, gestantes e mulheres que tenham dado à luz recentemente, além dos portadores de doenças crônicas, presos, adolescentes entre 12 e 21 anos, que cumprem medidas socioeducativas e trabalhadores do sistema prisional. A vacinação segue até 26 de maio.

Em Bertioga, serão 11 pontos de vacinação (unidades de saúde, escolas e postos volantes), das 8 às 17 horas:

1 – Unidade Básica de Saúde Central – rua Alberto Augusto de Andrade, (antiga rua 14) s/nº – Maitinga – rua do Colégio Caiçara – (13) 3317-1291

2 – UBS – Jardim Vicente de Carvalho – rua Epifânio Batista, nº 637 – Jardim Vicente de Carvalho – (13) 3317-2001

3 – UBS – Vista Linda – rua Alzemiro Balio, s/nº – Vista Linda – (13) 3311-9165

4 – Emeif Genèsio Sebastião dos Santos – só no sábado – rua Aprovada, 602, Bairro Chácaras – (13) 3311-6379

5 – Emeif José de Oliveira Santos – só no sábado – rua Cardeal Emily Biayenda, 248 – Jd. Rio da Praia – (13) 3317-1129

6 – UBS Indaiá – Rua São Francisco do Sul, S/Nº – Indaiá – (13) 3313-1971

7 – UBS Boracéia – rua Geraldo Rodrigues, 965 – Boracéia – (13) 3312-2641 / 3312-1356

8 – Vigilância Epidemiológica – só no sábado – rua Jorge Ferreira, 60 – Centro – (13) 3317-1731 / 3317-6168

9 – U.A.E – Unidade de Atendimento de Especialidades – Ceme – só no sábado – Praça Vicente Molinari, S/Nº – Centro – (13) 3316-3802

10 – Volante I – Caiubura ao São João (antigo Sitio São João)

11 – Volante Ii – Boracéia a São Lourenço

Observação: As pessoas acamadas devem ligar na ubs mais próxima, de segunda a sexta, das 9 às 16 horas para agendar a aplicação. Os documentos necessários são: caderneta de vacinação para crianças e rg para os adultos. No caso dos funcionários da saúde e professores, também é preciso comprovação de trabalho. Já para as pessoas com doenças crônicas, também é necessário o receituário médico (deverá ter nome, doença com cid, data, assinatura e carimbo do médico). Em 2016, foram imunizadas em Bertioga 15.667 pessoas. A meta de pessoas a serem vacinadas está estimada em média de 14 mil pessoas, incluindo comorbidades e professores.

Foto: Renata de Brito