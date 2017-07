Dia dos Avós: Veja as 10 melhores cidades para envelhecer

Santos é a melhor cidade para envelhecer segundo relatório do Instituto de Longevidade em parceria com a FGV; São José do Rio Preto tem o aluguel mais barato.

O Dia dos Avós é comemorado nesta quinta-feira, 26. A data foi escolhida em homenagem ao dia de Sant’Ana e São Joaquim, pais de Maria e avós de Jesus Cristo. Para celebrar a data, relembramos as 10 melhores cidades para envelhecer no Brasil.

De acordo com os Dados do Mercado Imobiliário (DMI) VivaReal, Santos aparece no topo do ranking como a melhor cidade, pela situação financeira e cultural, e possui o maior preço médio para aluguel (R$ 30,00/m²) da lista.

São José do Rio Preto é a cidade com preço médio mais barato para aluguel (R$ 12,50) e também para venda (R$ 3.333) no 2º trimestre de 2017. O município paulista ocupa o 5º lugar no ranking do relatório divulgado pelo Instituto de Longevidade Mongeral Aegon (IDL), em parceria com a Fundação Getúlio Vargas (FGV).

Já a cidade fluminense de Niterói (4º) possui o preço médio mais caro (R$ 6.081/m²) para compra entre as 10 localidades apresentadas pelo estudo do IDL que está disponível aqui. Os valores do preço médio para venda e aluguel são do DMI-VivaReal.

Confira a lista:

Ranking das melhores cidades para envelhecer no Brasil Cidade Estado Preço médio aluguel – m² Preço médio venda – m² 1º Santos SP R$ 30,00 R$ 5.000 2º Florianópolis SC R$ 21,09 R$ 5.220 3º Porto Alegre RS R$ 20,00 R$ 5.112 4º Niterói RJ R$ 20,00 R$ 6.081 5º São José do Rio Preto SP R$ 12,50 R$ 3.333 6º Ribeirão Preto SP R$ 15,74 R$ 3.801 7º Jundiaí SP R$ 18,33 R$ 4.400 8º Americana SP R$ 13,08 R$ 3.454 9º Vitória ES R$ 16,99 R$ 5.727 10º Campinas SP R$ 18,76 R$ 4.834

O DMI-VivaReal (Dados do Mercado Imobiliário) é um relatório setorial do mercado imobiliário, realizado pelo VivaReal desde 2013. O objetivo do levantamento é oferecer informações sobre preço, oferta e demanda de imóveis para consumidores e profissionais do setor, tornando mais transparente o processo de aquisição e locação de imóveis.

Foto: Reprodução/Internet