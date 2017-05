Dia do Hip Hop tem ampla programação em Santos

Atividades abordarão os quatro elementos do movimento: dança, rimas, discotecagem e grafite.

O Dia do Hip Hop em Santos, celebrado desde 2008, contará com uma ampla programação neste ano. Entre os dias 11 e 16 de maio, Santos recebe ações do movimento Hip Hop em espaços como o Centro de Cultura Patrícia Galvão, Praça Mauá, Ginásio Dale Coutinho, Museu da Imagem e do Som (Miss) e Cine Roxy4.

Referência no segmento, o evento atrai centenas de artistas do ramo do município e outras cidades. O intuito da iniciativa é instigar o pensamento crítico, valorizar artistas locais, promover intercâmbio cultural e democratizar o acesso da população à cultura. Para isso, neste ano o projeto ‘Muito Prazer! Meu Nome é Hip Hop’, criado pelo produtor cultural Orlando Rodrigues e pelo DJ Mamuth, conta com uma extensa programação, que conta com os quatro elementos do movimento: dança, rimas, discotecagem e grafite.

Toda a programação é gratuita e, em locais fechados, o número de participantes está sujeito à lotação. Outras informações na página www.facebook.com/MPMNH2/.

O Dia Municipal do Hip Hop 2017 conta com o apoio institucional das secretarias municipais de Cultura e Turismo, Cultural Mente Santista, Unimonte, Secretaria de Estado de Cultura (por meio da Assessoria de Projetos de Hip Hop) e pela Comissão Especial de Assuntos Relacionados à Igualdade Racial e Étnica.

PROGRAMAÇÃO:

11 a 16 de maio

Sempre ao meio-dia – Praça Mauá

Intervenção “Cidade Hip Hop”: produtor artístico VlaidnerSibrião, conhecido artisticamente como Vinil Colante. Duas torres de quatro metros de altura por um metro e meio de largura, serão pintadas com arte Graffiti. A proposta da ação Cidade Hip-Hop parte da premissa da arte e da cultura hip-hop como meio para questionar e transformar a vida urbana cotidiana.

11 e 12 de maio

Das 19h às 22h – Museu da Imagem e do Som de Santos

Rodas de Conversa com os temas “Dia Municipal do Hip Hop 2018: O que queremos?” e “Casa do Hip Hop de Santos está inserida no Plano Municipal de Cultura da cidade, você sabia?”.

13 de maio

Das 12h às 18h – Térreo do Teatro Municipal Brás Cubas

Projeto Rap de Garagem – Inspirado em grandes festivais, o projeto pretende fazer algo que ainda é muito pouco visto em Santos: unir as gerações do Rap Caiçara, ideia que surgiu com muita força em outros dois eventos santistas, a “Batalha da Conselheiro” e o ”Cypher 013”.

Das 15h às 17h – Centro de Cultura Patrícia Galvão

“Hip Hop Por Elas”.Bate-papo “O Hip Hop e o Sexismo: Uma atitude de discriminação fundamentada no Sexo” com a ativista Aline Benedito (FIXXA), a atriz e produtora Raquel Rollo (Trupe Olho da Rua), a educadora e assessora parlamentar Sandra Ramos, e a rapper paulistana Pamelloza. Mediação da advogada Tatiana Evangelista.Ao término, apresentações dos coletivos de mulheres do movimento hip hop da Baixada Santista.

20h – Teatro Municipal Brás Cubas

Celebração dos 24 anos da coletânea “Força Rap do Litoral Santista” no Teatro Municipal Brás Cubas.

14 de maio

Das 12h às 18h – Centro Esportivo e Cultural “Dale Coutinho”

Produção da Jam “Danças Sociais Hip Hop. Mostra de Danças Sociais do Hip Hop (Locking, Breaking, Popping, Hip Hop Dance, Krump) e outras danças sociais urbanas que dialogam com o Hip Hop. A proposta é informar e estimular o desejo de formação do público em geral, para a evolução das danças do Hip Hop, com workshop, bate papo e show case.

16 de abril

21h30 – Sala 1 do Cine Roxy 4 do Pátio Iporanga

1ª Mostra de Vídeo Clipes Rap Caiçara – Na seleção pública de videoclipes de rap inscreveram-se 47 artistas e 17 foram selecionados: Art Radical (À noite), Conspiração Caiçara (Os Loucos Lá da Praia), Criminal D (Dia D), DJ Cuco (Capital Pecado), D.N.A (Viaje), Drê Araújo (Primeiro Passo), JP Bigg (EAMLNCDT), King $hock (Dope), MC Alomia (Pa mi gente), NattMaat (Movimento), Nazideia (Sou quem sou), Neural Escape (Vertentes de Ideias), Petutino Part. Prea (Funk-se), Rapper Rhéu (Foda-Se), Serginhô (A Partilha), USREC (A Sigla) e Voz d’ Assalto (Você Me Deve).

Endereços:

Centro Cultural e Esportivo Dale Coutinho – EzioTestini, 299

Centro de Cultura Patrícia Galvão/Museu da Imagem e do Som – Avenida Senador Pinheiro Machado, 48, Vila Mathias

Cine Roxy 4 – Avenida Dona Ana Costa, 465, Gonzaga, 1º piso do Shopping Pátio Iporanga

Praça Mauá, Centro de Santos

Foto: Reprodução