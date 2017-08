Dia Internacional da Cerveja é comemorado nesta sexta-feira

Data foi criada em 2007 nos Estados Unidos; desde então a cerveja é celebrada em toda 1ª sexta-feira de agosto

Loira gelada, breja, bera, birra, cerva ou simplesmente cerveja. Independente de como é chamada, hoje é dia de pedir uma e celebrar o Dia Internacional da Cerveja. Sucesso absoluto no Brasil e no mundo, a bebida ganhou um dia específico em 2007, quando quatro americanos reuniram-se em um bar de San Francisco, no estado da Califórnia, Estados Unidos, e decidiram dedicar a primeira sexta-feira de agosto de cada ano à cerveja.

Assim que começaram a promover a data, Avshalomov, Evan Hamilton, Aaron Araki e Richard Hernandez os amigos conquistaram adeptos de 50 países e oficializaram o dia. Em 2011, por exemplo, o assunto foi Trending Topic no Twitter em inglês e em português. Inicialmente a data era 5 de agosto, mas foi alterada para a primeira sexta-feira do mês pois é o dia em que os bares ficam mais cheios.

Bertioga

A bebida é uma das mais antigas e populares do mundo. Em Bertioga, o engenheiro florestal Cristiano Lanza, conhecido como Pintado, resolveu utilizar frutas da Mata Atlântica para produzir cervejas. Atualmente, ele produz cinco estilos: APA (American Pale Ale com Pimenta Rosa), IPA (India Pale Ale com Jaboticaba), Fruit Beer com Cambuci, IRA (Irish Red Ale com goiaba) e American Stout com Juçara.

Sua marca, a Curupira Cerveja Artesanal, começou como um hobby, mas hoje, Lanza comercializa as garrafas de 300 ml por R$ 10. Para provar essas delícias basta entrar em contato pelos telefones (13) 3317-3463 ou (13) 98154-6780 (whatsapp); ou pelo Facebook Curupira Cerveja Artesanal.

