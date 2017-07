Dia Nacional do Futebol é comemorado nesta quarta-feira

Data comemora a fundação do time de futebol mais antigo do Brasil em atividade, o Sport Clube Rio Grande

Comemorado em 19 de julho, o Dia Nacional do Futebol celebra a modalidade esportiva mais amada no País. Foi nesse dia, em 1900, que houve a fundação do time mais antigo do Brasil em atividade, o Sport Clube Rio Grande, do Rio Grande do Sul. A data foi criada em 1976 pela Confederação Brasileira de Desportos (CBD), atualmente, Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

No Brasil, o futebol chegou em 1894, com o paulista Charles Miller, após passar uma temporada na Inglaterra, país de origem do esporte. Na época, o ‘pai do futebol’ brasileiro atuou como árbitro na primeira partida em solo nacional: Companhia Ferroviária São Paulo Railway contra Funcionários da Companhia de Gás.

No início, o esporte era praticado exclusivamente pela elite brasileira, mas com o tempo ganhou adeptos de todas as idades e classes sociais. Dentre os times mais antigos ainda em atividade, estão Fluminense (1902), Corinthians (1910), Grêmio (1903), Internacional (1909) e Atlético Mineiro (1908).

A nível internacional, o futebol é homenageado em 10 de dezembro, data criada pela Organização das Nações Unidas como o Dia Mundial do Futebol.

