Disputas de cinturão marcarão 9º Fight Night de MuayThai

Ao todo, evento em parceria com a prefeitura contará com 25 lutas masculinas e femininas

Atletas de várias localidades lutarão no 9ª Bertioga Fight Night de MuayThai, evento que contará com 25 lutas masculinas e femininas. O evento, que integra a programação de aniversário da cidade, será realizado neste sábado, 13, no Ginásio Municipal de Esportes Alberto Alves.

O organizador do torneio, o mestre Luiz Brum, contou ao programa Sala de Imprensa, da TV Costa Norte-48 UHF que, inicialmente, seriam realizadas 15 lutas, no entanto, devido a grande procura, este número foi aumentado para 25. Deste total, cinco serão disputas de cinturão. Disse ele: “Essa edição está prometendo. A procura das academias, das equipes, aumentou muito, não sei o que aconteceu.Muita gente está querendo participar, de tudo quanto é cidade”.

Para a seleção, o organizador escolheu as equipes mais bem preparadas e, entre elas, além de Bertioga, haverá atletas de Boiçucanga, Guarujá, Santos, Sorocaba, Itapira, Mogi Mirim e Paraná. Nesta edição, o mestre Brum diminuiu o número de atletas que levará para o torneio por falta de espaço para treinar. Ele contou que mesmo solicitando para a prefeitura, o pedido só foi atendido depois de três semanas, o que causou a desistência de aproximadamente dez atletas devido o pouco tempo disponível para o treino. No final, participarão três lutadores da equipe municipal.

As lutas do Fight Night serão abertas às 17 horas e, quem quiser assistir, deverá levar um quilo de alimento não perecível como entrada. Oginásio está instalado na rua Henrique Montez, sem número, Centro.

O torneio é uma realização da WorldThaiBoxingFederation, Confederação Brasileira Kyokushinkaikan e BrazilMuayThaiAssociation. O evento conta com o apoio também da Madesp materiais para construção, Supermercados Caçula, ChalesSchina, Costureira Express, Sabel, Lar & Cia, Bella Casa Pães e Doces, Ramon Alvares e D3 Comunicação.

Foto: Marcos Pertinhes/PMB