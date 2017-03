Dois são presos por envolvimento na morte de ex-cunhada de Roberto Carlos

Rafaela Fernandes Augusto e Rodney Teylor dos Passos são suspeitos do assassinato da aposentada Dalva do Rocio Braga, em Itanhaém

Dois suspeitos de matar a ex-cunhada do cantor Roberto Carlos, Dalva do Rocio Braga, em Itanhaém, foram presos pela Polícia Civil na noite de sexta-feira, 3. Rafaela Fernandes Augusto e Rodney Teylor dos Passos foram encontrados após investigações e, em posse dos suspeitos, estavam objetos pessoais da vítima.

Dalva, de 62 anos, foi encontrada ainda com vida em sua casa, mas com perfurações no pescoço, tórax e cabeça. Ela chegou a ser socorrida, mas morreu na Unidade de Pronto Atendimento de Itanhaém. Os suspeitos responderão por latrocínio, ou seja, roubo seguido de morte.

A aposentada foi casada com Carlos Alberto Braga, irmão mais velho de Roberto Carlos.

As investigações são conduzidas pela Delegacia de Investigações Gerais de Itanhaém (DIG), sob o comando da Delegada Evelyn Gonzalez Gagliardi.

Foto: Divulgação/DIG