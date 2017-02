Dois são presos por roubo de celulares

Everton Santos de Oliveira e Devair dos Santos Oliveira foram presos em flagrante após roubarem quatro pessoas

Dois homens foram presos pela Polícia Militar na noite de terça-feira, 7, após roubarem quatro pessoas em um ponto de ônibus no bairro Rio da Praia. Eles pegaram os celulares das vítimas e, no momento do flagrante, um deles tentou fazer um refém, sem êxito. Um dos acusados era procurado pela Justiça.

De acordo com o Boletim de Ocorrência, por volta das 22h30, os policiais militares faziam patrulhamento pelo bairro quando, na rua Pastor Djalma da Silva Coimbra, notaram uma movimentação estranha em um ponto de ônibus. Ao se aproximarem, os policiais perceberam que a agitação dos suspeitos e o nervosismo das vítimas, por isso pararam para a abordagem.

Ao deduzir que seriam presos, um dos suspeitos, posteriormente identificado como Devair dos Santos Oliveira, de 21 anos, tentou fazer uma das vítimas de refém, mas não conseguiu evitar a abordagem. Segundo informado pela polícia, o outro suspeito, Everton Santos de Oliveira, de 32 anos, não esboçou qualquer reação ante a presença policial.

Em posse de Everton foi encontrado um revólver calibre .38, municiada com cinco cartuchos; já Devair portava um simulacro de pistola. Os celulares das vítimas também estavam com os suspeitos.

As vítimas confirmaram o roubo à polícia e indicaram seus aparelhos celulares. A dupla foi presa em flagrante e, em pesquisa no sistema, verificou-se que Everton era procurado pela Justiça.

Bertioga

Foto: Divulgação/ PM