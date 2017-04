Doutor Arnaldo pede reforço policial na UPA de Bertioga

Reforço fará com que guardas civis e policiais militares atuem no local

Garantir a segurança de funcionários da Unidade de Pronto Atendimento de Bertioga foi o intuito do vereador Arnaldo de Oliveira Júnior (PV), que apresentou uma indicação para que guardas civis ou policiais militares atuem no local. De acordo com ele, por diversas vezes houve tentativas de agressão e, segundo informaram outros vereadores, enfermeiros foram agredidos recentemente. Ele disse: “É um absurdo alguém que está se preocupando com um acesso venoso, uma abordagem para reparar uma lesão, e está levando cacetada”.

Foto: JCN