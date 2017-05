Dr. Arnaldo pede divulgação dos medicamentos disponíveis na rede

Vereador também pediu providências quanto a infestações por ratos e sarna e a implantação de lixeiras ecológicas

O médico e vereador Arnaldo de Oliveira Junior (PV) pede que o município divulgue a listagem dos medicamentos disponíveis nas unidades públicas, tanto no site quanto no Boletim Oficial do Município (BOM) e nos próprios locais de atendimento. Ele ainda indica que seja divulgado nas unidades os nomes dos médicos plantonistas e responsáveis pelos plantões, além das especialidades da cada um. Arnaldo explicou: “Desta forma a população poderá saber detalhadamente todos os medicamentos disponíveis na rede pública, além de acompanhar se os médicos escalados estariam presentes em seus respectivos dias estabelecidos, salvaguardam-se casos de imprevistos”.

Infestações

Moradores do bairro Indaiá, residentes nas casas da CDHU, e das Terras Indígenas Rio Silveira, relataram ao Dr. Arnaldo casos de infestações por ratos e sarnas em cachorros, nos respectivos bairros. Ele apontou: “Isso muito preocupa porque estima-se que os roedores são responsáveis pela transmissão de 40 doenças, e o rato e considerado o principal transmissor. […] A escabiose, também conhecida como sarna, é uma doença de pele causada por um parasita. Essa doença, que é bastante contagiosa, é caracterizada principalmente pela coceira intensa. De fácil contágio, a sarna também é de fácil tratamento, embora os sintomas possam demorar um pouco para desaparecer completamente”. Por isso, o vereador solicita que a Zoonoses e a Vigilância Sanitária visitem os bairros para evitar que as doenças se propaguem entre os moradores.

Coleta seletiva

O vereador do PV também indicou que sejam colocadas lixeiras ecológicas na cidade. Ele pede que o Executivo, por meio da Secretaria de Meio Ambiente, faça estudo dos pontos que mais necessitam e sugere que, neste primeiro momento, sejam instaladas ao longo da avenida 19 de Meio e em toda a extensão da praia da Enseada. “Dessa maneira, teremos menos resíduos jogados nos lixões, pois tudo o que der será reaproveitado”.

