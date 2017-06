Dupla rouba mais de R$ 2 mil em frente à Caixa Econômica Federal

A dupla estava em uma moto preta no momento da abordagem; eles fugiram sentido Sesc

Duas pessoas foram alvo de criminosos, enquanto estacionavam o carro em frente à Caixa Econômica Federal, localizada na avenida Anchieta, no centro de Bertioga, na manhã de quinta-feira, 8. De acordo com o boletim de ocorrência, dois assaltantes estavam em uma motocicleta preta, e o garupa apontou a arma para a cabeça de uma das vítimas, anunciando o assalto, e a obrigou a entregar a bolsa, sob ameaça de matá-la. Os assaltantes fugiram sentido Sesc, e levaram a quantia de R$ 2.400 em espécie, além de documentos, cartões, cheques e celulares. Mais cedo, a vítima havia sacado a quantia de R$ 995 no banco Santander.Os ladrões ainda não foram identificados pela Polícia Civil, mas o caso segue sob investigação.

Foto: JCN