Ecobus garante melhorias no transporte coletivo

Ar condicionado e wi-fi nos veículos e aplicativo para acompanhamento remoto dos ônibus e linhas da cidade são promessas para este ano

A diretoria da concessionária do transporte coletivo Ecobus apresentou, em reunião na prefeitura, semana passada, novas iniciativas para melhorar o serviço ao usuário.

Além do prefeito Felipe Augusto, secretários municipais de várias pastas envolvidas com a questão do transporte coletivo participaram do encontro. Para aprimorar o atendimento, a Ecobus informou que está contratando uma empresa para informatizar o seu sistema, a exemplo de capitais como Salvador e Curitiba.

O prefeito cobrou agilidade na implantação do processo, que deve proporcionar, por exemplo, rede de wi-fi e ar condicionado nas principais linhas, e pontos de ônibus, com informações sobre o tempo de espera dos coletivos.

Entre as promessas de melhorias a ser implantadas está também o acesso dos usuários a um aplicativo de celular com informações sobre as linhas e ônibus que utilizam em seus percursos. Outros assuntos discutidos na reunião foram melhorias necessárias nos pontos de ônibus; implantação de terminais nas costas norte e sul, além de um ponto coberto em Boraceia.

