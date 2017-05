Ecovias realiza ações de conscientização do Maio Amarelo

Pit Stop de motociclistas e automóveis e Saúde Caminhoneiro são algumas das ações

A campanha do Maio Amarelo é um movimento internacional de mobilização para a diminuição de acidentes e mortes no trânsito. O projeto foi criado pelo Observatório Nacional de Segurança Viária e a ação de segurança no trânsito leva a cor amarela em alusão à sinalização de atenção utilizada nos semáforos.

Para o mês de atenção pela vida, a Ecovias, concessionária que administra o Sistema Anchieta-Imigrantes (SAI), com apoio da Artesp (Agência de Transporte do Estado de São Paulo), planejou diversas ações de conscientização para os usuários e população de áreas lindeiras às rodovias.

A primeira delas será o Pit Stop de motociclistas, que será realizado em parceria com a Yamaha, nesta quarta-feira (3) e quinta-feira (4), no km 10 da via Anchieta, sentido Litoral, das 8h às 17h. Na ação, os motociclistas serão parados em uma blitz educativa pela Polícia Militar Rodoviária e receberão dicas de segurança e um check-up na moto. Já nos dias 12 e 13, o Pit Stop será de automóveis, e em parceria com a Porto Seguro, no km 40 da rodovia dos Imigrantes, sentido Litoral, das 9h às 17h. Os motoristas também terão orientação sobre segurança viária e os carros passarão por um check-up básico.

Também no dia 12 de maio, a Ecovias vai promover a ação Saúde Caminhoneiro, das 8h às 12h, no pátio de descanso, localizado no km 40 da via Anchieta. Os motoristas receberão consultas clínicas, como aferição de pressão, teste de glicemia e orientações para manter a saúde em boas condições.

Café na Passarela

O tradicional Café na Passarela também está inserido no Maio Amarelo com três edições. A primeira será realizada no dia 17, no km 28 da via Anchieta, e a segunda no dia 18, no km 60 da mesma rodovia. Já a terceira edição será na passarela do Km 289 da Rodovia Padre Manoel da Nóbrega, no dia 20 de maio. Todas as ações serão das 6h às 9h30. O Café na Passarela tem o objetivo de alertar os pedestres sobre os perigos de não utilizar as passarelas para atravessar a rodovia. Para chamar a atenção dos usuários, uma trupe de teatro aborda os transeuntes de maneira lúdica e ainda oferece um café da manhã para quem atravessar corretamente a rodovia.

Minipista de trânsito

Escolas de bairros lindeiros às rodovias do SAI terão a oportunidade de usar a Minipista da Ecovias nos dias 5 e 26 de maio. No local, as crianças vão assistir aos espetáculos de teatro com conceitos importantes sobre educação e segurança no trânsito. Logo após o espetáculo, as crianças serão levadas para vivenciar o aprendizado dentro da Minipista de Trânsito da Ecovias, participando da simulação como pedestres, passageiros, e até como ciclistas e motoristas de minicarros elétricos.

Durante o mês, a Ecovias ainda vai promover palestras nas empresas Hyundai (dia 10), Ford (dia 17), Schioppa (dia 24) e no Hospital América (dia 26) para conscientizar os funcionários sobre a importância de dirigir com segurança.

Nas praças de pedágio, mensagens serão colocadas nas cancelas de 59 cabines da concessionária para chamar atenção dos motoristas que trafegam pelo SAI e a obra de arte localizada no km 40+800 da rodovia dos Imigrantes, sentido Litoral, será iluminada de amarelo como parte das várias ações de conscientização.

Foto: Divulgação