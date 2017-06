Eduardo Motta vence abertura do Paulista de Surfe

Local da Prainha Branca foi o campeão da categoria Mirim da abertura do paulista, na praia de Itamambuca, em Ubatuba. Outro destaque foi o bertioguense Daniel Duarte, campeão da petit

O surfista guarujaense, Eduardo Motta, local da Prainha Branca, foi o campeão da categoria Mirim (limite de 16 anos) da etapa de abertura do Hang Loose Surf Attack 2017, apresentado pela empresa Nosso Lar. Outro destaque foi o bertioguense Daniel Duarte, que faturou a petit (10 anos para baixo).

O evento com sol, ondas e muito surfe contou com 230 atletas em cinco categorias. A competição teve três dias de disputas e foi encerrada na tarde de sábado, 17, na Praia de Itamambuca. Também comemoram vitórias o atleta de Florianópolis Wallace Vasco, na categoria Junior (até 18 anos);o cearense Cauã Costa, na Iniciante (no máximo 14 anos); e o ubatubense Ryan Kainalo, na Estreante (Sub 12).

Foto: Munir El Hage