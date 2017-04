Eduardo Pereira analisa requerimento sobre orçamento municipal

O retorno do requerimento sobre o orçamento e as dívidas da prefeitura foi recebido pela Câmara e apresentado pelo vereador Eduardo Pereira (SD) na última sessão. Conforme informado, a dívida flutuante seria de R$ 21 milhões correspondente a 2016, no entanto, somente de convênios, o município tem cerca de R$ 22 milhões a liberar e R$ 50 milhões arrecadados. Além disso, inscritos em dívida ativa somaria R$ 133 milhões nos últimos cinco anos. Ele comentou: “Nós temos dinheiro, nós temos obras – tem que terminar, tem que mostrar um direcionamento do governo, não dá para ficar usando esse calo a vida inteira”.

Exaltado, Eduardo Pereira alfinetou: “Tenho me preocupado com o que vem ocorrendo com o atual governo. Responsabilidade com quem mora nessa cidade, compromisso com a nossa cidade. Não adianta sair no Facebook adorando a cidade de Guarulhos e depois imaginar que vai vir em Bertioga e resolver o problema aqui. Se não resolveu lá, eu duvido que tenha a capacidade para resolver problema na cidade de Bertioga que alega que não tem dinheiro”.

Foto: JCN