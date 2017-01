Educação ambiental ensinada em apresentações teatrais

Foto: Divulgação/Cena Ambiental

Bertioga

As crianças da cidade poderão divertir-se com apresentações teatrais e também aprender educação ambiental até o dia 4, por meio do projeto Cena Ambiental – Teatro Itinerante. O grupo, de Araçatuba, ensina por meio de brincadeiras como as crianças podem colaborar com o meio ambiente.

O grupo teatral aborda temas como a coleta seletiva e a preservação ambiental. As apresentações iniciam na sexta-feira, 27, às 10h e às 15h no Espaço Cidadão Boracéia (rua José Costa, 138). Já no dia 30, o campinho de futebol do Jardim Vicente de Carvalho recebe a apresentação, às 14h14. No dia seguinte, o grupo itinerante irá para o bairro Indaiá, para uma apresentação às 15 horas na avenida Anchieta, nº 11.136.

Na sexta-feira, 3, quem passar em frente ao píer Licurgo Mazzoni (avenida Vicente de Carvalho s/nº, Centro) poderá assistir ao espetáculo em três horários: às 10, 15 e 20 horas. O grupo despede-se de Bertioga no sábado, 4, com apresentação às 10 horas, no Projeto Bem Querer (rua Luis Otávio, 205), no bairro Vista Linda.

O projeto Cena Ambiental, realizado pela STR Produção e Marketing Cultural, é patrocinado pela Tetra Pak e conta com o apoio do Ministério da Cultura. A iniciativa começou em 2011 e já realizou apresentações para milhares de alunos de todas as regiões do Brasil.