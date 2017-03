Education First realiza workshop sobre intercâmbios em Santos

Workshop será realizado na quarta-feira, 22, no Gonzaga

Um workshop sobre intercâmbios será realizado na próxima quarta-feira, 22, no Cosmopolitan Flat, das 15 às 21 horas. O evento realizado pela EF (Education First) é gratuito e tem objetivo de ajudar a quem quer fazer um curso no exterior. A programação oferece consultoria com especialistas e bate-papo com ex-alunos.

A equipe da EF (Education First), empresa líder em educação internacional, manterá um plantão de dúvidas até às 18 horas. Às 18h30 ocorre a palestra Vivência no Exterior, às 19h, Cursos no Exterior e, às 20h, Intercâmbio Teen.

Além das atividades, serão esclarecidas dúvidas sobre moedas dos países e procedimentos para vistos. Os participantes concorrem a brindes e terão descontos exclusivos. O interessado deve confirmar presença pelo telefone (13) 3345-5001, e-mail efsantos@ef.com ou ainda pelo WhatsApp, nos números (13) 98115-4570 e (13) 98121-6958. O Cosmopolitan Flat fica na Rua Bahia, 174, Gonzaga.

Foto: Reprodução/Internet