Égua desaparece de forma misteriosa

Animal foi dado como morto por caseiro de sítio, mas corpo não foi encontrado

A égua Princesa foi dada como morta pelo caseiro de um sítio na estrada Rubens, na região de Taiaçupeba, em Mogi das Cruzes. Segundo o caseiro, o animal morreu durante o parto no dia 16 de dezembro passado. Entretanto, quando o dono do sítio, João Batista Sobrinho, foi conferir, não encontrou o corpo do animal.

O caseiro chegou a mudar a versão, dizendo que havia enterrado a égua em outro local, ainda dentro do sítio, mas ninguém a encontrou. Morador de Bertioga, Sobrinho levou um veterinário para localizar os restos mortais de Princesa, sem sucesso.

O homem foi demitido por justa causa; mas Sobrinho ainda tem esperanças de encontrar o animal. “Acredito que ele vendeu minha égua para alguém. Ele é uma pessoa má e já cortou a minha cerca em nove lugares para que os outros cavalos fugissem. Por sorte, eles foram para o sítio vizinho e o outro caseiro os trouxe de volta”, explicou.

A vítima registrou boletim de ocorrência contra o caseiro e acrescentou que o homem também furou o tambor de gasolina de uma roçadeira com um prego. Quem tiver informações sobre o animal pode entrar em contato com Sobrinho pelo telefone: (13) 3316 7402.

Marina Aguiar

Foto: Arquivo Pessoal