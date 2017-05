Elektro lança campanha do agasalho 2017

Campanha vai até dia 9 de junho e beneficiará instituições em São Paulo e Mato Grosso do Sul

A distribuidora de energia Elektro lança na segunda-feira, 15, mais uma edição da Campanha do Agasalho em 34 municípios de sua área de concessão. A expectativa é arrecadar mais de 47 mil peças para 36 instituições, números de 2016. Neste ano, aproximadamente 40 instituições foram selecionadas para receber as doações.

Para ajudar na arrecadação, a Elektro conta com o apoio de seus colaboradores que participam depositando as doações nas caixas coletoras nas sedes da empresa. E, em 34 municípios, a empresa conta também com a ajuda dos clientes, que podem contribuir deixando as peças nos Espaços de Atendimento Presencial da Elektro.

Podem ser doados cobertores, agasalhos, blusas, calças, além de acessórios de inverno, como luvas, gorros e cachecóis. As peças serão recolhidas até dia 9 de junho nos Espaços de Atendimento ao Cliente dos municípios. A lista completa com os nomes dos municípios que estão recebendo as doações está disponível no site: www.elektro.com.br.

Foto: Reprodução/Internet