Foto: Fernando Nogueira – enviado via whatsApp

A balsa FB 14 chegou hoje pela manhã, dia 22, no atracadouro da travessia Guarujá-Bertioga. Ela irá operar em conjunto com a FB15, que já está em funcionamento. Segundo a DERSA – Desenvolvimento Rodoviário S/A a embarcação veio para reforçar a Operação Natal, entre os dias 23 e 25, mas deverá permanecer no trecho, que, a partir de agora, contará com duas embarcações.