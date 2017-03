Emoção marca solenidade dedicada aos heróis da catástrofe de 1967

Em solenidade, prefeito destacou solidariedade do povo caraguatatubense, no passado e, hoje, que permite que o município sempre se reerga

Nem mesmo a forte chuva que caiu na noite de sexta-feira, 17, afastou os convidados da solenidade que lembrou o Cinquentenário da Catástrofe de 1967. A cerimônia foi organizada pela prefeitura e a Fundação Educacional e Cultural de Caraguatatuba.

Na memória de alguns, os difíceis momentos que passaram naquele fatídico 18 de março, assim como os dias subsequentes. Nos olhos de outros, o sentimento de gratidão aos seus parentes, pais, avós, maridos, que já se foram, mas nunca serão esquecidos por tudo que fizeram por Caraguatatuba.

Além da comenda Thomaz Camanis Filho, cada uma recebeu um certificado para que seus feitos fiquem registrados na história de “Caraguatatuba, a cidade que se recusou a morrer”.

A presidente da Fundacc Silmara Mattiazzo destacou a importância dessa homenagem àqueles que sempre serão heróis. “Só tenho a agradecer a cada um que esteve presente e que não deixou e nunca vai deixar nossa história morrer”.

O prefeito de Caraguatatuba Aguilar Júnior disse que este foi um dia marcante para pessoas que, naquele momento, representaram muito para a cidade que soube resistir às dificuldades, um povo resiliente e solidário. “Estamos vivendo essa mesma solidariedade no dia de hoje. Este é um povo que sabe se reerguer, que se ajuda. Essas pessoas fizeram memória e hoje estão aqui com a gente e fizeram com que Caraguá fosse a Princesinha do Litoral Norte”.

Homenageados

Professor Alaor Xavier Junqueira (in memorian)

Ex-prefeito Altamir Tibiriçá Pimenta (in memorian)

Comerciante Antonio Mario (in memorian)

Ex-vice-prefeita Benedita Pinto Ferreira (in memorian)

Benedito Joaquim do Nascimento, o Bidico do Camaroeiro

Contador Dorli de Oliveira (in memorian)

Bispo Diocesano Dom José Carlos Chacorowski

Delegado da época dr. José Celestino Joaquim (in memorian)

Sub Delegado na época David Salamene (in memorian)

Comerciante Ivan Micheletto Rossi (in memorian)

Ex-prefeito Jair Nunes de Souza (in memorian)

Médico e ex-prefeito José Bourabeby (in memorian)

Ex-prefeito José Dias Paes Lima

Ex-prefeito José Pereira De Aguilar

Ex-prefeito José Sidney Trombini (in memorian)

Médico Keiiti Nakamura

Engenheiro dr. Pelerson Penido (in memorian)

Ex-vereador Rodoaldo Graciano Fachini

Ex-prefeita Tereza Cury

