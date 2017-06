Empreendedores têm atendimento exclusivo na Semana Sebrae

Base móvel do Sebrae atenderá até sexta-feira em Guarujá, sendo até amanhã no Centro e na quinta e sexta-feira na Praça 14 Bis, em Vicente de Carvalho

Mais uma Semana Sebrae foi iniciada em Guarujá para oferecer suporte e orientação exclusiva a micro e pequenos empreendedores do município. A iniciativa tem o apoio da prefeitura, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Portuário (Sedep).

A base móvel do Sebrae atenderá até quarta-feira, 21, no Centro de Atendimento ao Contribuinte de Guarujá (Ceacon), instalado na avenida Leomil, 630, no Centro. Já na quinta, 22, e sexta-feira, 23, o posto estará na Praça 14 Bis, em Vicente de Carvalho, sempre no período das 10 às 16 horas.

Principal referência no país em microempreendedorismo, o Sebrae presta consultoria especializada aos pequenos empresários, empreendedores individuais, autônomos, prestadores de serviços e pessoas que desejam empreender, mas não sabem como.

Durante o atendimento, os consultores orientam sobre os princípios fundamentais da gestão empresarial, sobre como elaborar um plano de negócios, como fazer o controle financeiro, dão dicas sobre atendimento, marketing, comunicação, além de todo o suporte referente à formalização através do programa do Microempreendedor Individual, o MEI.

O secretario municipal de Desenvolvimento Econômico e Portuário, Gilberto Benzi, comenta a ação: “Todos os meses a Secretaria tem dedicado uma semana exclusiva para a capacitação e orientação dos microempreendedores individuais e pequenos empresários de Guarujá e Vicente de Carvalho, que são à base de nossa economia. E nada melhor do que contar com o conhecimento e expertise do Sebrae para o sucesso dessa ação”.

Todos os atendimentos prestados pela Semana Sebrae são gratuitos e sem a necessidade de agendamento.

Foto: Divulgação