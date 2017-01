Empresa é multada em R$100 mil por danos ambientais

Foto: Divulgação

São Sebastião

Da redação

A Secretaria de Meio Ambiente de São Sebastião aplicou uma multa de R$ 100 mil à empresa Seda Transportes, responsável pelo derramamento de cerca de 7 mil litros de hipoclorito de sódio no riacho que deságua no Canto do Moreira, em Maresias, costa sul do município. O acidente aconteceu no último dia 19, na descida da serra de Boiçucanga, chegou ao bairro de Maresias, e resultou, ainda, na morte do motorista, que ficou preso às ferragens do caminhão.

O derramamento químico, de acordo com o secretário municipal de Meio Ambiente Leandro Saadi, causou a morte de vários peixes e crustáceos. No dia do acidente, a prefeitura providenciou a contenção com barreira para coletar o óleo diesel que também vazou do caminhão, e isolou a praia para evitar que os banhistas tivessem contato com os agentes químicos, além de retirar pescadores do local.

A multa foi aplicada pela falta de um plano de contingência da empresa, a fim de evitar danos maiores ao meio ambiente. O Instituto Argonautas coletou material para análise para definir a causa da morte dos animais. Não haverá impacto posterior ao meio ambiente porque o hipoclorito evapora com o tempo. A Secretaria de Meio Ambiente estuda reposição de animais mortos no rio e pode cobrar os custos da empresa, já que a multa não contempla compensação pelo dano ambiental causado.